Ceará x Bragantino: onde assistir ao vivo e online pelo Brasileirão

Ceará e Bragantino se enfrentaram no primeiro turno da Série A de 2025, quando empataram em Bragança Paulista. / Crédito: Ari Ferreira/Red Bull Bragantino

Ceará e Bragantino se enfrentam hoje, sábado, 16 de agosto (16/08), em jogo válido pela 20ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Brasileirão 2025. A partida será disputada na Arena Castelão, em Fortaleza (CE), às 16 horas. (horário de Brasília). O confronto terá transmissão ao vivo no Premiere (serviço de pay-per-view). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Ceará x Bragantino: como chegam os times Comandado por Léo Condé, o Alvinegro de Porangabuçu deve encarar o time paulista com força máxima em campo. No jogo, o técnico terá o retorno do atacante Pedro Henrique, que se recuperou de virose e deve reassumir a posição de titular. Para além disso, o Vovô pode promover duas estreias. Recém-chegados, o volante Vinicius Zanocelo e o ponta Rodriguinho já estão regularizados junto ao BID da CBF e estão à disposição. O meia-atacante Vina, principal reforço na janela e ídolo da torcida alvinegra, ainda não poderá atuar.

