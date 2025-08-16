Ceará x Bragantino: onde assistir ao vivo e online pelo Brasileirão

Ceará x Bragantino: onde assistir ao vivo e online pelo BrasileirãoJogo do Brasileirão Série A entre Ceará e Bragantino é neste sábado, 16, e tem transmissão ao vivo; confira onde assistir ao vivo e horário
Ceará e Bragantino se enfrentam hoje, sábado, 16 de agosto (16/08), em jogo válido pela 20ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Brasileirão 2025. A partida será disputada na Arena Castelão, em Fortaleza (CE), às 16 horas. (horário de Brasília).
O confronto terá transmissão ao vivo no Premiere (serviço de pay-per-view). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.
É + que streaming. É arte, cultura e história.
+ filmes, séries e documentários
+ reportagens interativas
+ colunistas exclusivos
Jogos do dia: ao vivo e online - onde assistir; CONFIRA
Ceará x Bragantino: como chegam os times
Comandado por Léo Condé, o Alvinegro de Porangabuçu deve encarar o time paulista com força máxima em campo. No jogo, o técnico terá o retorno do atacante Pedro Henrique, que se recuperou de virose e deve reassumir a posição de titular.
Para além disso, o Vovô pode promover duas estreias. Recém-chegados, o volante Vinicius Zanocelo e o ponta Rodriguinho já estão regularizados junto ao BID da CBF e estão à disposição. O meia-atacante Vina, principal reforço na janela e ídolo da torcida alvinegra, ainda não poderá atuar.
Acesse o canal de transmissão de notícias do Esportes O POVO no WhatsApp
O Red Bull, por sua vez, encara oduelo contra o Ceará como uma chance de voltar ao caminho das vitórias. Isso porque o time de Bragança Paulista soma sete derrotas e um empate nos últimos oito jogos disputados. No recorte, perdeu para Vitória, Flamengo, Fortaleza, Botafogo, Atlético-MG, Botafogo (duas vezes) e Internacional.
Para o confronto, o técnico Fernando Seabra terá que lidar com desfalques importantes, incluindo o atacante Isidro Pitta, artilheiro da equipe na temporada com oito gols. O paraguaio de 26 anos sentiu dores na parte posterior da coxa esquerda na derrota para o Internacional e está fora. Em 2025, ele soma 32 jogos, oito gols e duas assistências. (Com João Pedro Oliveira)
Ceará x Bragantino: onde assistir ao vivo ao jogo do Brasileirão
- Premiere: serviço de pay-per-view
Brasileirão: dia e horário do jogo Ceará x Bragantino
Sábado, 16 de agosto (16/08), às 16 horas (horário de Brasília).
Onde será Ceará x Bragantino
Arena Castelão, em Fortaleza (CE)
CBF divulga datas e horários dos jogos das quartas da Copa do Brasil; CONFIRADúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente