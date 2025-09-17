Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Condé terá desafios para montar o Ceará ante o Bahia no Castelão

Vovô encara o clássico nordestino como uma oportunidade de apresentar um futebol sólido para sua torcida, que deve comparecer em bom número na Arena Castelão
Depois de arrancar um empate importante contra o Vasco da Gama-RJ fora de casa, o Ceará se reapresentou ontem, na sede do clube, em Porangabuçu (Fortaleza), e já iniciou sua preparação para o próximo compromisso pela Série A 2025. No sábado, 20, a equipe recebe o Bahia, na Arena Castelão.

Diante de novo confronto importante para a sequência da competição, o técnico Léo Condé tem mais três dias de treinamento com seus comandados. No período, fará ajustes táticos visando um melhor desempenho contra a equipe tricolor.

No entanto, o comandante alvinegro também terá problemas para montar o time titular. Isso porque ele vai precisar superar cinco desfalques certos: Matheus Bahia, Marcos Victor, Richardson, Fabiano Souza e Rodriguinho.

Os dois primeiros não vão atuar por força contratual, visto que estão emprestados pelo Esquadrão ao Vovô. Já Richardson e Fabiano Souza receberam terceiro cartão amarelo na partida ante o Vasco e cumprirão suspensão automática. Outro suspenso é o meia-atacante Rodriguinho, que foi expulso no segundo tempo do mesmo jogo.

Além das ausências, o treinador Léo Condé tem o meio-campista Lucas Mugni como dúvida. O jogador ficou de fora do último duelo após apresentar desconforto na musculatura posterior da coxa direita durante o embate contra o Juventude-RS, disputado antes da pausa para a Data Fifa. Conforme informativo do Ceará, um exame de imagem confirmou lesão.

A expectativa, portanto, é que Rafael Ramos e Nicolas assumam as laterais no lugar de Fabiano Souza e Matheus Bahia. No meio, sem Richardson, Fernando Sobral surge como substituto natural. Já a lacuna deixada por Mugni deve ser ocupada novamente por Lourenço, assim como aconteceu contra o Vasco.

Com desfalques e dúvidas, o Ceará encara o clássico nordestino como uma oportunidade de apresentar um futebol sólido para sua torcida, que deve comparecer em bom número na Arena Castelão. Em caso de vitória ante o Bahia, o Vovô pode voltar a figurar na primeira página da tabela da Série A e, de quebra, ainda se afastar da zona de rebaixamento. Atualmente, o time é 11º colocado, com 27 pontos somados — dois a menos que o nono, Corinthians-SP, e cinco a mais que o Vitória, primeira equipe do Z-4. 

"Temos uma semana importante, uma semana aberta, contra um grande adversário: um Bahia muito bem treinado pelo Rogério Ceni. Mas a gente tem capacidade, diante do nosso torcedor, de fazer um jogo forte, um jogo estruturado, como já fizemos em partidas recentes contra o Red Bull Bragantino e contra o Flamengo. A gente espera conseguir um bom resultado em casa", projetou Léo Condé.

