Elenco do Ceará recebe folga e se reapresenta na terça-feira, 9

Willian Machado, zagueiro do Ceará, é um dos destaques da equipe nesta temporada / Crédito: Felipe Santos/Ceará SC

Após uma semana cheia de atividades, o elenco do Ceará recebeu folga neste fim de semana e retomará os treinos apenas na terça-feira, 9, na sede do clube, em Carlos de Alencar Pinto. Nos últimos cinco dias, o técnico Léo Condé aproveitou para realizar os ajustes necessários na equipe, de olho no retorno da Série A do Campeonato Brasileiro, após a pausa para a Data Fifa. O Alvinegro volta a campo no domingo, 14, às 20h30min, contra o Vasco da Gama-RJ, em São Januário.