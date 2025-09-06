Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Elenco do Ceará recebe folga e se reapresenta na terça-feira, 9

O elenco teve semana cheia treinamentos. O período foi importante para Condé fazer ajustes na equipe e realizar trabalho de entrosamento dos jogadores
Autor Victor Barros
Após uma semana cheia de atividades, o elenco do Ceará recebeu folga neste fim de semana e retomará os treinos apenas na terça-feira, 9, na sede do clube, em Carlos de Alencar Pinto.

Nos últimos cinco dias, o técnico Léo Condé aproveitou para realizar os ajustes necessários na equipe, de olho no retorno da Série A do Campeonato Brasileiro, após a pausa para a Data Fifa. O Alvinegro volta a campo no domingo, 14, às 20h30min, contra o Vasco da Gama-RJ, em São Januário.

O período também foi fundamental para o entrosamento dos cinco reforços contratados nesta janela: Vina, Lucca, Paulo Baya, Rodriguinho e Zanocelo.

Com exceção de Zanocelo, que atua como volante, os demais chegam para fortalecer o setor ofensivo, o mais problemático do Ceará nesta temporada. O time é o segundo pior ataque da Série A.

No retorno das atividades, portanto, com alguns dias de preparação até o confronto direto diante do Cruzmaltino, Condé terá melhores condições para promover as mudanças necessárias na formação titular.

