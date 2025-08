Pedro Raul exalta Ceará em empate com Flamengo: "A gente pode jogar contra qualquer equipe"

Camisa 9 marcou o gol que igualou o placar na Arena Castelão neste domingo, 3. Agora, o Vovô foca as atenções no duelo ante o Palmeiras

Autor do gol de empate contra o Flamengo neste domingo, 3, o centroavante Pedro Raul exaltou a postura do Ceará no duelo válido pela 18ª rodada do Brasileirão. Em entrevista ainda no campo, o jogador destacou a força do elenco alvinegro e reiterou "pés no chão" do Vovô no restante do certame.

"A gente pode jogar contra qualquer equipe, nosso grupo é muito forte, é muito difícil de ganhar da gente. Tivemos alguns tropeços, temos que respeitar as equipes que ganharam da gente, mas eu acredito que se não fossem vacilos nossos, conseguiríamos ter feito resultados melhores. Mas é isso, pés no chão, tem muito campeonato ainda. Se eu não me engano, faltam dois jogos para a gente virar o turno e, por enquanto, a gente está conseguindo alcançar o nosso objetivo", disse.