Fernandinho sofre lesão muscular e desfalca Ceará contra o Flamengo

O Ceará encara o Flamengo neste domingo, 3, às 18h30min (de Brasília), na Arena Castelão, pela 18ª rodada da Série A 2025. No confronto, o Vovô almeja engatar a segunda vitória consecutiva no certame, mas terá que superar uma ausência relevante no setor de ataque.

Isso porque o ponta Fernandinho sentiu um desconforto na região anterior da coxa durante a última partida, contra o Cruzeiro. Após o jogo, exames de imagem foram realizados e foi constatada uma lesão muscular. Por isso, o atleta encontra-se em tratamento com a fisioterapia.