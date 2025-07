Vina de volta ao Ceará: saiba como foram as últimas temporadas do meia

A novela acabou fora de campo, mas terá um replay dentro dele, como brincou o Ceará no anúncio do meia Vina, que teve seu retorno oficializado ao Alvinegro na tarde desta quinta-feira, 31, e desembarca em Fortaleza pela noite do mesmo dia. A memória — também afetiva — do torcedor costuma lembrar somente de sua passagem vestindo preto e branco. Contudo, após sair do Ceará, no início de 2023, o meia passou pelo Grêmio, no futebol brasileiro; e na Arábia Saudita, onde jogou na primeira e na segunda divisão.

Quando deixou o Alvinegro, Vina tinha 46 gols e 30 assistências em 168 partidas, além do protagonismo na Copa do Nordeste de 2020, mas também o peso do rebaixamento de 2022. Em 2023, ainda entrou em campo três vezes pelo clube, mas foi emprestado ao Grêmio na sequência, onde fez quatro gols e deu uma assistência em 28 jogos.