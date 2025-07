Rafael Ramos diz que Ceará precisa fazer "jogo quase perfeito" diante do Cruzeiro

O lateral-direito Rafael Ramos, do Ceará , projetou, em entrevista coletiva nesta sexta-feira, 25, o confronto diante do Cruzeiro. O duelo, válido pela 17ª rodada do Brasileirão, será disputado no domingo, 27, às 16 horas (de Brasília), no Mineirão, em Belo Horizonte (MG).

Jejum de vitórias fora do Estado

Em outro momento, o camisa 2 do Ceará foi questionado sobre o jejum de vitórias do time alvinegro fora do Estado na Série A — o Vovô não venceu nenhuma partida longe do território cearense. Na resposta, ele admitiu o incômodo com a marca.

"É uma questão realmente complicada. Já fizemos alguns jogos fora de casa e ainda não conseguimos vencer fora do estado. E claro que nós, para cada jogo que vamos fora, sempre o que tentamos é trazer os três pontos. Agora, o último jogo de fora (Internacional), por exemplo, acho que respondemos bem. Acho que fizemos um bom jogo, controlamos a maioria do jogo, principalmente no segundo tempo, fomos para cima. Vencer fora de casa é uma questão importante, que nos dará mais confiança para o resto do campeonato", finalizou Rafael.