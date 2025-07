Ceará vence Atlético-MG e é campeão da Copa Brasileirinho Sub-15

A equipe sub-15 do Ceará venceu o Atlético-MG por 1 a 0 nessa quarta-feira, 23, e conquistou a Copa Brasileirinho Sub-15, competição realizada em Minas Gerais. O gol que garantiu o título do Alvinegro foi anotado por Matheus Samuel, ainda na primeira etapa. Esta, aliás, foi a primeira participação do Vovô no campeonato.

Campeão, o time de Porangabuçu encerrou o certame exibindo uma campanha com seis vitórias, um empate e uma derrota, com 16 gols marcados. No trajeto até a final, o Ceará bateu a Inter de Limeira por 2 a 1 nas oitavas e Wilson Goiano por 4 a 1 nas quartas de final. Na semifinal, o Alvinegro superou o Betel nos pênaltis.