Martinez de saída do Ceará: vai fazer falta? Afonso Ribeiro opina

Chegadas e saídas no mercado da bola do Ceará foi assunto no programa Esportes do POVO, da Rádio O POVO CBN, desta terça-feira, 22

Fora dos planos do Ceará, o argentino Alejandro Martínez definiu seu novo destino e será emprestado ao Cuiabá pelo Talleres. O jornalista e colunista do O POVO, Afonso Ribeiro, opinou no programa Esportes do POVO, da Rádio O POVO CBN, desta terça-feira, 22, sobre a saída do atleta, que fez apenas nove jogos com a camisa alvinegra e não agradou ao técnico Léo Condé.

Veja abaixo: