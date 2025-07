Matheus Bahia recebe 3º cartão amarelo e vira desfalque no Ceará para encarar o Mirassol

Lateral-esquerdo foi advertido no segundo tempo da derrota para o Internacional. Nicolas deve ser o substituto contra o time paulista

Titular absoluto na lateral-esquerda do Ceará, Matheus Bahia será desfalque na equipe alvinegra no jogo contra o Mirassol, na quarta-feira, 23, pelo Brasileirão. O camisa 79 cumprirá suspensão automática após receber o terceiro cartão amarelo na derrota do time para o Internacional neste domingo, 20.

Com a ausência do jogador, o técnico Léo Condé deve optar por escalar o seu substituto imediato, Nicolas, que disputou 15 jogos nesta temporada pelo clube de Porangabuçu. Outra opção é a entrada do destro Rafael Ramos na lateral-esquerda, cenário que já aconteceu em 2025.