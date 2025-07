Marllon lamenta revés do Ceará e projeta reação contra o Mirassol: "Levantar a cabeça"

Em duelo fora de casa contra o Internacional, o Ceará foi superado por 1 a 0 neste domingo, 20, em jogo válido pela 15ª rodada do Brasileirão. Capitão do Alvinegro na partida, Marllon lamentou a derrota do clube, que apesar de ter saído atrás no placar, criou boas chances de gol, mas não conseguiu converter.

“Pelo volume do nosso jogo, pelo que a gente criou e se dedicou, acho que não fomos felizes no último terço, não tivemos a melhor escolha. Nossa equipe está sempre criando e fazendo o gol, mas hoje infelizmente não fomos felizes embaixo da baliza”, disse o camisa 3 do Vovô.