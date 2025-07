Recuperado de lesão, Richardson é novidade do Ceará para encarar o Sport

O meia retorna após ter se recuperado de uma cirurgia no pé devido a problemas de fascite plantar. Desfalque do time desde o início da temporada, o camisa 26 ainda não atuou pela Série A, tendo sido sua última partida a vitória de 2 a 0 contra o Sergipe, pela Copa do Brasil. Na atual temporada, Richardson tem somente nove jogos disputados.

Focado em avançar às semifinais da Copa do Nordeste, o Ceará vive os momentos finais antes de enfrentar o Sport pelas quartas de final da competição. Os times duelam nesta quarta-feira, 9, às 21h30min, na Ilha do Retiro (PE). Para o compromisso, a equipe de Léo Condé terá a volta de Richardson ao plantel.

Em entrevista coletiva, André Martin, coordenador do Centro de Saúde e Performance (CESP), falou sobre a recuperação de Richardson. “Em 2024, ele já vinha se queixando de dores nessa região de fascite plantar e com as intervenções que foram realizadas pelo CESP o atleta veio suportando a maratona de jogos. [...] Hoje ele já se encontra disponível para reintegrar o elenco na temporada”, disse.

Além do retorno de Richardson, o técnico do Vovô terá Aylon, Matheus Bahia e Gabriel Lacerda à disposição para a retomada da temporada. Aylon estava em recuperação de uma lesão na posterior da coxa. Matheus Bahia tratava um problema na coxa direita, enquanto o zagueiro Gabriel Lacerda passou por cirurgia no ligamento cruzado anterior do joelho direito.