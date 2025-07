Com mudanças no elenco, Sport chega reformulado para confronto contra o Ceará; confira

Fabiano Souza e Igor Cariús disputam lance no jogo Ceará x Sport, no Castelão, pelo Campeonato Brasileiro Série A 2025 / Crédito: Paulo Paiva/ Sport Recife

Uma das primeiras medidas adotadas pela diretoria rubro-negra para reverter a má fase, foi a volta do técnico Daniel Paulista ao comando da equipe no início de junho. Junto à sua comissão técnica, Paulista iniciou a reformulação no plantel leonino afastando cinco atletas do elenco principal: os zagueiros Lucas Cunha e Antônio Carlos, o lateral-esquerdo Dalbert, o volante Du Queiroz e o meia-atacante Titi Ortiz. Antes do quinteto, outros nomes de destaque já haviam deixado o plantel por estarem fora dos planos da diretoria, como o lateral-direito Di Plácido e o atacante Lenny Lobato. Assim, com o intuito de repor as baixas, o clube incorporou sete peças da base para o elenco principal. São elas os zagueiros Riquelme e Felype Gabriel, o lateral Rafinha, os volantes Dedé e Adriel, além dos meias Jefinho e Luiz Henrique. A expectativa é de que os jovens atletas ganhem espaço no elenco ao longo da temporada e tragam uma nova cara ao time pernambucano. Dando sequência à reformulação, o Sport também se movimentou no mercado. O clube acertou o empréstimo do goleiro Gabriel Vasconcelos, vindo do Vitória, e do lateral-esquerdo Kevyson, emprestado pelo Santos. Outro reforço é o volante Pedro Augusto, ex-Fortaleza.