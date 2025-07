Copa do Nordeste: Ceará tem retrospecto positivo contra o Sport

Lucas Mugni e Igor Cariús disputam lance no jogo Ceará x Sport, no Castelão, pelo Campeonato Brasileiro Série A 2025 / Crédito: Lucas Emanuel/FCF

O Ceará enfrenta o Sport nesta quarta-feira, 9, às 21h30min, na Ilha do Retiro, em confronto válido pelas quartas de final da Copa do Nordeste. Esta será a 12ª vez que os cearenses e os pernambucanos se enfrentam no certame regional. Nos 11 confrontos anteriores, o Ceará tem a vantagem nos números, vencendo cinco partidas. O jogo mais recente na competição, contudo, foi vencido pelo Rubro-Negro. Na edição 2024 do torneio, o Sport eliminou o Ceará, também nas quartas de final, quando ganhou a partida por 2 a 1.