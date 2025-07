Após rescindir com Ceará, Recalde é anunciado como novo reforço do Libertad

Recalde foi anunciado como o mais novo reforço do Libertad, do Paraguai / Crédito: Reprodução/Redes Sociais/@clublibertadpy

O meia Jorge Recalde foi anunciado, no último sábado, 5, como mais novo reforço do Libertad-PAR. Além do retorno a seu país natal, a negociação marca o reencontro do paraguaio de 33 anos com o clube em que foi revelado. Conforme divulgado inicialmente pelo repórter Horácio Neto, da rádio O POVO CBN, o meia rescindiu seu contrato com o Alvinegro de Porangabuçu — que iria até o fim desta temporada — para retornar ao “Alvinegro de Asunción”.