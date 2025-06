Ceará mantém cautela por reforços e só deve iniciar movimentações no fim de junho

Com o elenco profissional de férias até o próximo dia 23, a diretoria de futebol do Ceará mantém cautela para buscar reforços visando o restante da temporada, conforme apurou o Esportes O POVO . Internamente, o cenário se desenha para um aumento nas movimentações somente no fim de junho.

Ainda conforme apurou a reportagem, o clube irá ao mercado apenas para buscar reforços pontuais visando fortalecer algumas lacunas do elenco. O número de contratações, por sinal, não deve passar de três. Além disso, haverão saídas que abrirão espaço na folha para novas peças.

Com reapresentação marcada para próxima segunda-feira, 23, o Vovô terá em torno de duas semanas de preparação para o próximo compromisso da temporada. No dia 9 de julho, a equipe volta a campo diante do Sport, em duelo único das quartas de final da Copa do Nordeste.