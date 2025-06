Copa do Nordeste: entenda os cenários para a classificação do Ceará na última rodada

Após mais de dois meses desde a última rodada da competição, o Ceará volta a campo pela Copa do Nordeste e terá a derradeira partida da fase de grupos à frente. Na quarta colocação com 10 pontos, o Vovô enfrenta o Sampaio Corrêa neste sábado, 6, e tem um cenário acessível para avançar, mas precisa fazer a sua parte para não depender de outros resultados.

Até mesmo em caso de derrota as chances do time de Léo Condé passar são altas. Das duas equipes que poderiam alcançar, o Náutico, que vive sequência de três jogos sem vencer e fora da zona de classificação na Série C, teria que vencer o Bahia fora de casa, enquanto o América-RN precisaria vencer o CSA por sete gols para passar.

As posições definem o chaveamento

Os jogos restantes da fase de grupos da Copa do Nordeste pertencem ao grupo B. Do outro lado, o grupo A já tem os classificados garantidos, com o Vitória na liderança, seguido por Sport, Ferroviário e Fortaleza. No mata-mata, o primeiro colocado de cada grupo enfrenta o quarto lugar do outro aglomerado de times, enquanto os segundos enfrentam os terceiros. Primeiros e segundos decidem em casa.

O grupo do Ceará é liderado pelo Bahia com 13 pontos, seguido por CSA, Confiança e o Vovô empatados com 10. Apenas com uma derrota do Esquadrão para o Náutico e um triunfo do Alvinegro que tirasse a diferença de seis gols de saldo poderia colocar o Ceará na liderança. Assim, o primeiro lugar, que resultaria em um Clássico-Rei com o Fortaleza nas quartas de final, beira o impossível.