Ceará enfrenta Ypiranga-AP para confirmar vaga nas quartas do Brasileirão Feminino A3

Alvinegras venceram primeiro jogo das oitavas de final do certame nacional por 1 a 0. Equipes duelam neste sábado, 24, às 16 horas, no estádio Glicerão, em Amapá

O Ceará poderá dar um grande passo neste sábado, 24, em busca de sua meta pelo acesso a Série A2 do Brasileirão Feminino. Pelo jogo de volta das oitavas de final do Brasileirão A3, o Alvinegro irá encarar o Ypiranga-AP às 16 horas, no estádio Glicerão, em Amapá. A partida terá transmissão do canal do Youtube do adversário.

Com a vitória por 1 a 0 no jogo de ida da semana passada, o Vovô poderá até mesmo empatar para assegurar sua vaga na próxima fase do certame nacional. Em caso de uma derrota por um gol de diferença, o avanço poderá ser alcançado nas cobranças de pênalti.