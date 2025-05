Ceará vence o União-RN e garante vaga nas oitavas de final do Brasileiro Feminino A3

Gols de Nati no primeiro tempo e de Su no segundo selam a classificação das Meninas do Vozão em Itaitinga

O Ceará está classificado para as oitavas de final do Campeonato Brasileiro Feminino A3. Jogando no Estádio Franzé Moraes, em Itaitinga, na tarde deste sábado, 10, as Meninas do Vozão venceram o União-RN por 2 a 0, em confronto decisivo que marcou o encerramento da fase de grupos do certame nacional. O triunfo garantiu a vaga alvinegra sem depender de outros resultados.

O gol da vitória saiu aos 21 minutos do primeiro tempo. Após cobrança de escanteio precisa de Su, a zagueira Nati subiu mais que a marcação e contou com a colaboração da goleira adversária, que não conseguiu segurar a cabeçada, abrindo o placar para o Alvinegro. O primeiro tempo seguiu equilibrado, com as duas equipes alternando chances até o intervalo.