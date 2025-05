Marllon diz viver melhor momento da carreira no Ceará: "Espero fazer mais"

"Tô muito feliz pelo momento que eu estou vivendo, que a equipe está vivendo, o Ceará na Série A está vivendo. Dentro de casa, estamos fazendo bons jogos, com bons resultados. De gols, que eu lembro, tem sido o melhor da minha carreira com três gols e duas assistências. Espero fazer mais, viver mais oportunidade para ajudar meus companheiros, o clube. É muito importante pra gente pessoalmente e coletivamente", frisou ele.

O Ceará vive um bom momento na Série A, especialmente jogando como mandante, e essa fase favorável conversa diretamente com a fase promissora do zagueiro Marllon . Em entrevista coletiva cedida nesta quarta-feira, 7, o defensor acentuou que vive um dos melhores momentos de sua carreira e destacou a felicidade em viver isso ao mesmo tempo que o time alvinegro.

O bom momento passa principalmente pelos números ofensivos, mas na coletiva, Marllon também salientou que é importante para o time não tomar gols, como ocorreu diante do Vitória.

"Contra o Vitória a gente conseguiu voltar a não tomar gol e isso é muito importante, nos dá confiança, cancha para que a gente possa continuar fazendo bons jogos. O mais difícil a gente faz, que é os gols, então pra gente é muito importante não tomar também", disse.

Ele finalizou pontuando da sinergia do grupo comandado por Léo Condé e sobre como isso tem feito diferença na temporada. "Muitas pessoas desconfiam do que a gente pode e vai fazer, e desde os primeiros jogos a gente tem mostrado do que é capaz. No Brasileiro não tem sido diferente, desde que o grupo foi formado, todos fomos felizes por ter se formado a equipe ideal, que pudesse estar competindo".