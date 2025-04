Reformulado, Ceará recebe Iape-MA na estreia do Brasileirão Feminino A3

Após a turbulência vivida em 2024, o Ceará quer transformar a temporada de 2025 em um novo episódio de glórias do futebol feminino alvinegro. O primeiro passo para buscar lograr êxitos será dado neste sábado, 26, quando o grupo preto e branco irá receber o Iape-MA, às 15 horas, na Cidade Vozão, em Itaitinga. A partida, sem transmissão, será válida pela primeira rodada pelo Grupo A6 da Série A3 do Brasileirão Feminino, chave que o time também divide com C.A.P. e União.

O Vovô chega ao certame após a conquista do Campeonato Cearense Feminino de 2024. Apesar da desistência na Série A2 no primeiro semestre daquele ano, com uma nova equipe montada nos meses finais o time conseguiu por mais uma vez faturar o Estadual, o que o habilitou para voltar a disputar a competição nacional e também a Copa do Brasil e iniciar um novo momento com a modalidade.

Para a temporada de 2025, foram mantidas a zagueira e lateral-esquerda Lana, a volante Natiele e as atacantes Jady e Kaillany entre as campeãs estaduais, mas o elenco passou por uma grande renovação. O perfil das contratadas foi alinhada ao estilo de jogo que o técnico Erivelton Viana quer do Ceará em 2025 e que poderá levar o grupo à meta principal do ano: o acesso de retorno à Série A2.

Foram contratadas as goleiras Lia (ex-Pérolas Negras-RJ) e Amanda (ex-Athletico-PR); as laterais Cosma (ex-R4), Fran (ex-UDA-AL), Moana (ex-Fortaleza) e Shakira (ex-São José), as zagueiras Luiza (ex-Kashima-PB) e Ale (ex-Athletico-PR), as meio-campistas Bia (ex-Botafogo), Suy (ex-São José) e Gi (ex-Vitória), a volante Thafila (ex-Operário), e as atacantes Dudinha (ex-Itabirito), Jojo (ex-Athletico-PR) e Dri (ex-Ramat Hasharon).

De acordo com a volante remanescente Natiele em entrevista à Vozão TV, as atletas contratadas tem agregado bem ao grupo, que fez uma boa preparação até a estreia. "Temos um grupo muito unido. É gratificante trabalhar em um ambiente leve e as meninas contratadas agregaram a gente, são altamente qualificadas", frisou ela.