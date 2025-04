Ceará anuncia uniforme principal em homenagem à conquista da Copa do Nordeste de 2015

O uniforme, em homenagem ao utilizado em 2015, será o principal para esta temporada / Crédito: Renan Pinheiro e Stephan Eilert / Ceará SC

O Ceará anunciou na manhã desta sexta-feira, 4, o principal uniforme do clube para a temporada de 2025. Seguindo com o modelo listrado, a camisa alvinegra é uma homenagem ao uniforme utilizado na conquista da Copa do Nordeste em 2015 pelo clube. Para este modelo foram adotadas listras mais largas e gola em ribana na cor preta, além de detalhes na cor branca.