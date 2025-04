Pedro Henrique volta a treinar e deverá ser opção do Ceará em breve; confira detalhes

Atacante do Vovô finaliza processo de recuperação após lesão sofrida em duelo da Copa do Nordeste

Atacante do Ceará, Pedro Henrique voltou a treinar com o elenco alvinegro, no Estádio Carlos de Alencar Pinto, esta semana. Desde que sofreu uma lesão ligamentar no joelho esquerdo, durante a partida contra o América-RN, o atacante tem sido acompanhado pelo Centro de Saúde e Performance (CESP) e segue em processo final de recuperação. Entretanto, apesar da melhora, PH deverá voltar a ser relacionado somente após duas semanas. A informação é do repórter Horácio Neto, da Rádio O POVO CBN.

Além de Pedro Henrique, o goleiro Richard também voltou a treinar junto aos demais jogadores do Vovô. Após sete meses longe dos gramados, devido à uma ruptura do tendão de aquiles, o arqueiro poderá ser opção para Léo Condé até o fim deste mês.