Red Bull Bragantino 2x2 Ceará pela Série A: confira os melhores momentos

O Ceará até saiu na frente do placar, mas cedeu o empate ao Red Bull Bragantino em sua estreia na Série A 2025 nesta segunda-feira, 31. No Estádio Nabi Abi Chedid, os times empataram em 2 a 2 em um jogo movimentado, com chances reais para ambas as equipes.



Confira os melhores momentos de Red Bull Bragantino 2x2 Ceará: