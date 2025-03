Com Pedro Raul, Ceará embarca para enfrentar o Bragantino pela Série A; veja relacionados

Para a estreia na competição nacional, o Alvinegro de Porangabuçu terá dois retornos na equipe titular: o lateral-esquerdo Matheus Bahia e o centroavante Pedro Raul, que ficaram de fora do jogo contra o Bahia, pela Copa do Nordeste, no meio de semana.

Diante do Massa Bruta, a equipe comandada por Léo Condé almeja iniciar sua campanha no Brasileirão com o pé direito. A partida marca o retorno do Vovô ao principal certame do país após duas temporadas na Série B.

Veja a lista dos 23 atletas relacionados:

Goleiros: Fernando Miguel e Bruno Ferreira.

Laterais: Matheus Bahia, Nicolas, Fabiano e Rafael Ramos.

Zagueiros: Willian Machado, Marllon, Marcos Victor e Éder.

Volantes: Lourenço, Lucas Lima, Sobral e Dieguinho.

Meias: Matheus Araújo, Rômulo e Mugni.

Atacantes: Pedro Raul, Guilherme, Fernandinho, Galeano, Aylon e Martinez.