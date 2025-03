Red Bull Bragantino x Ceará: equilíbrio marca histórico do confronto na estreia do Brasileirão

Jogando como visitante, o Alvinegro terá um desafio adicional, já que no histórico dos 12 confrontos realizados no estádio do Bragantino, o time paulista venceu quatro vezes, enquanto o Ceará conquistou duas vitórias e arrancou seis empates.

O Ceará inicia sua trajetória na Série A do Campeonato Brasileiro de 2025 nesta segunda-feira, 31, às 20 horas, enfrentando o Red Bull Bragantino no estádio Nabi Abi Chedid, em São Paulo. O duelo entre as equipes é marcado pelo equilíbrio ao longo dos anos: em 22 encontros, cada time venceu sete vezes, enquanto outros oito jogos terminaram empatados.

A equipe cearense, no entanto, busca iniciar sua campanha nacional com um bom resultado e vem embalada pela recente conquista do bicampeonato Cearense.

Quando se enfrentam no Castelão, o Vovô leva vantagem, com cinco triunfos em dez partidas, contra três vitórias do Massa Bruta e dois empates. Agora, o desafio do Ceará será repetir o bom desempenho fora de casa e começar a competição somando pontos.

O duelo também marca o reencontro do técnico Léo Condé com a Série A, após um início de temporada promissor no comando do Alvinegro. A partir terá transmissão ao vivo da Rádio O POVO CBN.