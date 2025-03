"Trabalhar para fazer o meu melhor aqui", promete Lelê em chegada ao Ceará

Atacante de 27 anos chega por empréstimo do Fluminense e está à disposição para a estreia no Brasileirão

Anunciado oficialmente e vestindo a camisa do Ceará, o atacante Lelê já está pronto para estrear. O atacante de 27 anos foi regularizado no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e agora se junta ao elenco comandado por Léo Condé para os últimos ajustes antes do início da Série A do Campeonato Brasileiro de 2025.

Com passagens por Volta Redonda e Fluminense, Lelê chega ao Alvinegro por empréstimo do clube carioca, reforçando o setor ofensivo ao lado de nomes como Pedro Raul, Galeano e Fernandinho. Empolgado com o novo desafio, o atacante prometeu entrega total.