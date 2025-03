"Coadjuvante que tem que fazer de tudo para surpreender", diz Sobral sobre Ceará na Série A

Em coletiva, dono da camisa 88 do Vovô ainda destacou que o objetivo do clube é a permanência, mas fez questão de afirmar que "tudo é possível"

O Ceará vai estrear na Série A 2025 diante do Red Bull Bragantino na segunda-feira, 31, no Estádio Nabi Abi Chedid. Diante do duelo, o volante Fernando Sobral concedeu entrevista coletiva nesta sexta, 28, e deixou clara a mentalidade do grupo quanto ao campeonato nacional, além de reforçar o nível de dificuldade da edição.

"O mais importante é encarar cada jogo como se fosse uma final, é o que o campeonato pede. Acredito que essa edição vai ser a mais disputada de todos os tempos. Todos os times se reforçaram bem. Somos um (time) coadjuvante que tem que fazer de tudo para surpreender", disse.