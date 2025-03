Sobral faz alerta após "vacilos" do Ceará contra o Bahia: "Brasileirão não perdoa"

"Na Série A você não pode dar 'vacilos', como o que aconteceu diante do Bahia. Eu, particularmente, fiquei muito pensativo. Não podemos tomar três gols, principalmente numa Série A, onde as equipes são muito maduras. Acho que isso aconteceu no momento certo para que a gente possa corrigir. O Brasileirão não perdoa", comentou.

Um dos destaques do elenco do Ceará , o volante Fernando Sobral concedeu entrevista coletiva na tarde desta sexta-feira, 28. Na oportunidade, o camisa 88 fez um alerta sobre os três gols sofridos pelo Vovô diante do Bahia , na quarta, 26, afirmando que o Brasileirão "não perdoa" esses "vacilos".

De volta à Série A após duas temporadas, o Alvinegro de Porangabuçu fará sua estreia na elite nacional diante do Red Bull Bragantino na segunda-feira, 31, às 20 horas, em Bragança Paulista (SP). Para o meio-campista, o time precisa seguir com a mesma mentalidade para poder "sorrir" no final do ano.



"A gente tem sido um grupo muito obediente, e acho que isso é muito importante para a sequência da temporada. Temos dado total importância para todos os times que enfrentamos até aqui, mostrando muito respeito. Meu pensamento é que temos que seguir com essa humildade. Aqui tem um grupo de pessoas que trabalham. Quem trabalha, Deus ajuda. Acredito muito que vamos terminar o campeonato sorrindo", disse.

Por fim, Sobral destacou que ainda vê margem de crescimento individual e coletivo na equipe. Até o momento, o volante disputou 15 partidas com a camisa alvinegra em 2025. No recorte, contribuiu com um gol e uma assistência.