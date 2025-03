Condé cobra atenção e exalta resiliência do Ceará: 'É uma marca da nossa equipe'

Léo Condé fez uma avaliação do último jogo do Vovô antes da estreia na Série A do Campeonato Brasileiro / Crédito: AURÉLIO ALVES

O Ceará sofreu sua segunda derrota na temporada, no confronto contra o Bahia, nesta quarta-feira, 26. Após o triunfo da equipe baiana por 3 a 2, o técnico Léo Condé fez uma avaliação do último jogo do Vovô antes da estreia na Série A do Campeonato Brasileiro. O Alvinegro de Porangabuçu, que realizou seu terceiro jogo fora do território cearense no ano, viu, aos 28 minutos da primeira etapa, o atacante uruguaio Luciano Rodríguez abrir o marcador para o Tricolor — placar que se manteve até o intervalo.

Sem dúvida que o jogo, como um todo, foi muito equilibrado, de duas equipes que procuraram jogar. Acho que o Bahia, no primeiro tempo, aproveitou melhor a chance que teve […] Acho que pecamos naquele gol no início do segundo tempo, quando voltamos dispersos. Cedemos espaços que normalmente não cedemos e o adversário acertou um belo chute, mas depois foi um jogo novamente equilibrado", contou Condé.

Logo na volta do intervalo, aos 11 segundos da etapa final, o meio-campista Erick recebeu a bola pela direita e finalizou com precisão. Alguns minutos depois, Erick ampliou, novamente, o placar. Porém, a equipe de Condé não se abateu após o terceiro tento e iniciou uma leve recuperação. Com gols de Fernandinho e Galeano, o Vovô reduziu a distância para um gol de diferença, mas a reação parou por aí. “Eles fizeram o terceiro, nós buscamos dois gols onde poderíamos ter empatado o jogo. Acho que foi uma grande partida de duas equipes que buscaram o gol o tempo inteiro. Naturalmente nesse nível o erro custa caro. Temos que ter o máximo de cuidado possível na hora de marcar e o máximo de capricho possível quando chegarmos próximo do gol adversário”, afirmou.

Resiliência Mesmo com uma diferença considerável no placar, o Alvinegro não se abateu e tentou reverter o placar adverso. Segundo Condé, está já é uma marca da equipe cearense que deve continuar assim durante toda a temporada. “É uma marca da nossa equipe, um grupo que não se entrega nunca, tem sido assim. Na Copa do Brasil mesmo, saímos atrás do placar contra o Confiança-AL e conseguimos empatar e buscar a classificação dos pênaltis, e vai ter que ser assim.” “Vamos enfrentar grandes adversários, terão momentos em que teremos um jogo mais controlado, em outros momentos vamos sair atrás. Terão adversidades e a equipe tem se mostrado bastante resiliente”, disse.