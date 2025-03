Dirigente vê Ceará em evolução e projeta time competitivo na Série A

Haroldo Martins enaltece trabalho coletivo do Alvinegro e diz que clube precisa se superar diante de rivais com orçamentos maiores: "O ano é todo voltado para isso"

Após a conquista do bicampeonato estadual, o Ceará agora se prepara para encarar a principal competição da temporada: o Campeonato Brasileiro, no qual estreará na próxima segunda-feira, 31, diante do RB Bragantino. O CEO do futebol alvinegro, Haroldo Martins, em entrevista ao programa Esportes do Povo, da Rádio O POVO CBN, elogiou o trabalho do técnico Léo Condé, apontou que vê a equipe em evolução e crê em bom nível competitivo na Série A.

Em 16 partidas na temporada, o Vovô soma 12 vitórias, três empates e apenas uma derrota. A equipe de Porangabuçu ostenta invencibilidade de 14 jogos, com 11 triunfos e as três igualdades. Campeão do Estadual, o Ceará está na terceira fase da Copa do Brasil e tem classificação encaminhada na Copa do Nordeste.