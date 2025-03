Comunicador histórico, Júlio Salles recebe homenagens antes e durante o Clássico-Rei

De acordo com o Fortaleza, além de narrações marcantes da trajetória de Júlio Salles registradas no telão do Gigante da Boa Vista, o rosto do comunicador estará estampado nas bandeiras de escanteio do jogo. Haverá, também, um minuto de silêncio antes da bola rolar e uma homenagem in memorian entregue ao neto no momento do aquecimento dos atletas em campo.

O histórico comunicador Júlio Salles, falecido na terça-feira passada após uma longa batalha contra um câncer no estômago, receberá uma série de homenagens na partida entre Fortaleza e Ceará neste sábado, 15, na Arena Castelão, pela final do Campeonato Cearense. As ações serão promovidas pelo Leão do Pici, clube que o narrador torcia e era apaixonado.

“Suas narrações serão sempre lembradas e seu legado continuará a inspirar novas gerações de torcedores do Fortaleza. Hoje estamos o homenageando mais uma vez e seguiremos a homenagear em agradecimento à grandeza que Júlio Salles foi e é para o Fortaleza”, ressaltou Marcelo Paz, CEO da SAF do Fortaleza.

"O Júlio é um marco na história do Fortaleza. Ele, por si só, marcou uma geração de torcedores, de admiradores da profissão e nos deixa após uma declaração linda no ano passado depois da gente conseguir liderar o Brasileirão", isse o capitão tricolor.

Capitão e ídolo do Fortaleza, o lateral-direito Tinga também fará uma homenagem para Júlio Salles na partida diante do Ceará, neste sábado, 15. O atleta, que será titular no confronto, jogará vestindo a camisa número 2 com o nome do narrador.

Fortaleza dá detalhe das homenagens para Júlio Salles

“As quatro bandeirinhas de escanteio do campo para a partida, na Arena Castelão, serão colocadas por Eduardo de Salles, advogado, conselheiro do Fortaleza e neto do homenageado. Na ocasião, José Rolim Machado, Presidente do Tricolor, vai acompanhar e presenteá-lo com a mesma bandeirinha de recordação para a família de Júlio Salles.



Antes do aquecimento dos atletas, uma placa que celebra a carreira de Júlio Salles e sua ligação histórica com o Leão será entregue pelo CEO Marcelo Paz aos familiares do narrador. Enquanto isso, no telão, um vídeo com gols do Fortaleza e suas narrações mais icônicas ecoarão pela Arena Castelão.

Antes do apito do árbitro, será feito também um minuto de silêncio. E, por fim, todos os informativos do jogo sairão com o áudio que era utilizado em suas jornadas esportivas, substituindo o tradicional "Laion Informa", explica o Fortaleza.