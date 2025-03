Ceará compra volante Lucas Lima por R$ 3 milhões e assina contrato até 2027

O atleta de 25 anos, é o primeiro reforço do Alvinegro após a abertura da janela doméstica, na reta final dos campeonatos estaduais, que iniciou nesta segunda-feira, com encerramento previsto para 11 de abril.

O Ceará oficializou a compra do meio-campista Lucas Lima . Com a negociação, o Alvinegro teve que desembolsar R$ 3 milhões , para ter 50% dos direitos econômicos do jogador que atuava pelo São Bernardo/SP. O novo contrato vai até o fim de 2025.

Revelado na base do São Bento-SP, foi destaque na campanha de acesso do clube no Campeonato Paulista de 2022, Lucas Lima foi comprado pelo São Bernardo em março de 2023. Com a transação concretizada, ele se tornou o primeiro jogador revelado na base do Azulão Sorocabano a ser vendido nos últimos 34 anos.

Ainda em 2023, o São Bernardo o emprestou ao CRB para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. No clube alagoano, disputou 35 jogos, sendo 33 como titular, marcou dois gols e deu uma assistência.

Na temporada seguinte, defendeu o São Bernardo na Série C. O time paulista brigou pelo acesso, chegou à segunda fase, mas não alcançou os pontos necessários para subir para a Série B. No ano inteiro, Lucas Lima disputou 29 jogos, marcou quatro gols e deu uma assistência.