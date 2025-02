Ceará desperdiça muitas chances e só empata com o Confiança pela Copa do Nordeste

Luiz Otávio, no primeiro tempo, coloca Dragão em vantagem; Vozão, porém, deixa tudo igual com Aylon no jogo disputado na Arena Castelão / Crédito: Jogada 10

Ceará e Confiança empataram em 1 a 1 na noite desta quarta-feira (12), pela terceira rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste. O time sergipano abriu o placar com Luiz Otávio, no primeiro tempo, mas Aylon deixou tudo igual na segunda etapa para os donos da casa na Arena Castelão. O Vozão criou muitas chances, mas não soube transformar o volume em gols. Com o resultado, portanto, tanto cearenses quanto sergipanos chegam a quatro pontos cada na tabela. Enquanto o Vozão aparece em terceiro, Dragão é o segundo colocado do Grupo B. Faltam, ainda, jogos na chave para completar a rodada, o que deve, desse modo, mudar tais posições.

