Marcos Victor brilha em reestreia e marca seu primeiro gol como profissional pelo Ceará

Zagueiro de 23 anos, revelado na base do clube, deixou sua marca na goleada sobre o Maracanã. Vitória garantiu o Alvinegro na final do Campeonato Cearense contra o Fortaleza

O Ceará confirmou mais uma vez sua vaga na final do Campeonato Cearense, mas a noite deste domingo, 9 de março, teve um brilho especial para Marcos Victor. O zagueiro de 23 anos, revelado na base do Alvinegro, marcou seu primeiro gol como profissional justamente em sua reestreia pelo clube. De cabeça, após cruzamento preciso de Fernando Sobral, ele marcou um dos quatro gols diante do Maracanã, no estádio Presidente Vargas.

Além do gol histórico para o defensor, a vitória garantiu o Ceará na decisão do estadual com um placar agregado de 7 a 0, após já ter vencido o primeiro confronto por 3 a 0, na semana passada. O time comandado por Léo Condé segue invicto e agora se prepara para encarar o Fortaleza nos dias 15 e 22 de março, em busca do seu 47º título.