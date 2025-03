Condé exalta Pedro Raul e reforça importância de jogo pré-clássico rei

Com a classificação sobre o Maracanã, nas semifinais do Campeonato Cearense, o Ceará vai enfrentar o Fortaleza na final do certame

O atacante Pedro Raul marcou em todas as partidas que jogou pelo Ceará. Desde sua chegada, o camisa 9 do Vovô marcou 3 gols e deu uma assistência em três jogos disputados. Após o confronto diante o Maracanã, pelo segundo jogo da semifinal do Cearense, o técnico Léo Condé revelou sua preferência em trabalhar com atletas que possuam a característica semelhantes as do vice-artilheiro do Alvinegro.

Com os gols marcados contra o Maracanã (em cada um dos jogos das semifinais) e América-RN (pela Copa do Nordeste), o centroavante do Vovô só fica atrás do atacante Pedro Henrique — que já marcou 4 vezes — na artilharia do clube no ano.