Após triunfo do Ceará, Condé adota cautela por possível final do Estadual: "Vamos por partes"

Técnico do Ceará , Léo Condé, pregou cautela quanto a uma possível final do Campeonato Cearense de 2025. Comandado pelo treinador de 46 anos, o Vovô venceu o Maracanã por 3 a 0 nesse domingo, 2, no jogo de ida das semifinais do Estadual, e encaminhou a classificação para a decisão.

Nesta temporada, o time alvinegro busca o segundo título do certame de forma consecutiva. Em 2024, a equipe interrompeu uma sequência de cinco conquistas do rival Fortaleza. Agora, os dois maiores clubes do Estado almejam chegar à final para decidir quem será o campeão da edição de 2025.

Para isso, o Ceará precisa confirmar a vaga diante do Maracanã no jogo de volta, marcado para o próximo domingo, 9. Já o Tricolor precisa vencer o Ferroviário no sábado, 8 — o primeiro duelo terminou empatado sem gols —, para avançar.

Elogios para Pedro Raul

Ainda durante a coletiva pós-jogo, Condé enalteceu a estreia do centroavante Pedro Raul com a camisa alvinegra. No duelo, o novo número 9 do Vovô foi peça decisiva ao marcar um gol e contribuir com uma assistência.