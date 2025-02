Matheus Bahia pede Ceará com "postura agressiva" e mira semifinal do Estadual

Lateral Matheus Bahia tem se destacado no Ceará desde 2024 / Crédito: Gabriel Silva/Ceará SC

O lateral-esquerdo, Matheus Bahia, vai permanecer no Ceará até o final da temporada 2025. O atleta, que disputou 49 jogos pelo Alvinegro em 2024, teve contrato de empréstimo renovado junto ao Bahia. Matheus falou em entrevista coletiva na tarde desta quinta-feira, 27, em Porangabuçu, sobre a postura do time para temporada, e no foco para a semifinal do estadual, contra o Maracanã.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora "Todo jogo a gente tem que ter a mesma postura, postura agressiva, que condiz com o clube, com a raça do clube. A gente tem que entender o tamanho do Ceará, precisa se impor, que é um jogo muito difícil, com a concentração e o mesmo foco, vamos atingir grandes resultados", disse o camisa 79.

O lateral de 25 anos reforçou a importância da parte física e do entrosamento do elenco, e falou sobre favoritismo do Ceará para o primeiro confronto, neste domingo, 2, às 17h. "Primeiro jogo é sempre importante [...] é preciso manter a nossa postura, cada jogo vamos tratar da mesmo forma, porque é decisão. O Ceará não pode se abater e ficar fora de uma final, a gente precisa se impor, respeitando o adversário, que é um rival difícil", afirmou na coletiva. Em outro momento, Bahia falou sobre as consequências da decisão do Governo, em relação a jogos seguidos na Arena Castelão: "Todo jogador gosta de jogar em Arena. O Castelão é melhor até para nossa família que vai assistir, fica mais à vontade", completou.