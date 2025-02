Pedro Raul faz primeiro treino no Ceará e projeta "excelente ano"

Pedro Raul já treinou em Porangabuçu nesta segunda-feira, 24 / Crédito: Felipe Santos/Ceará SC

O camisa 9 chegou a Porangabuçu. O atacante Pedro Raul, contratado recentemente pelo Ceará, desembarcou em Fortaleza na madrugada da última segunda-feira, 24, e, no mesmo dia, já estava treinando na sede do Alvinegro. O jogador participou da primeira atividade e falou sobre a expectativa para a temporada. Em um vídeo divulgado pelo clube, nas redes sociais, é possível ver o novo centroavante do Vovô conhecendo a sede, realizando alguns exames físicos e treinando com bola com alguns membros da equipe técnica.