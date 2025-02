Corinthians confirma empréstimo do centroavante Pedro Raul ao Ceará

Conforme adiantado pelo Esportes O POVO , o atacante irá desembarcar em Fortaleza já neste domingo, 23, quando realizará exames médicos e já se juntará ao restante do elenco. Durante o empréstimo — válido até o fim desta temporada —, o salário do jogador será dividido entre os clubes, sendo o Ceará responsável por pagar R$ 380 mil e o Corinthians R$ 330 mil.

O Corinthians confirmou na tarde deste sábado, 22, a transferência de Pedro Raul para o Ceará . Em uma breve nota, o clube paulista informou que o centroavante foi liberado de maneira oficial pela diretoria de futebol do time para realizar exames médicos no Vovô.

Com Pedro Raulno plantel, a equipe comandada por Léo Condé passará a contar com nove opções no ataque.Sendo elasAylon, Alejandro Martínez, Bruno Tubarão, Galeano, Guilherme, Pedro Henrique, Pedro Raul, João Victor e Fernandinho. (Com Lara Santos/Especial para O POVO)