Charles no Ceará? Dirigente do Corinthians diz que não recebeu proposta pelo volante

Charles, do Corinthians, é alvo do Ceará no mercado da bola / Crédito: Rodrigo Coca/Agência Corinthians

O Ceará segue tentando reforçar seu elenco até o fim da janela de contratações, que se encerra nesta sexta-feira, 28. O foco agora da diretoria alvinegra é contratar um volante para integrar o elenco na sequência da temporada 2025. O meio-campista Charles, do Corinthians, é um dos alvos do Vovô, mas o executivo de Futebol do clube paulista, Fabinho Soldado, revelou que até o momento a equipe não recebeu nenhuma proposta pelo jogador. “Não chegou nada para a gente. Costumo dizer que fico feliz de ter um elenco tão qualificado como tem o Corinthians, diversas sondagens acontecem durante a semana, durante o dia, a gente não pode comentar sobre isso”, disse Fabinho em zona mista realizada após o Conselho Técnico do Campeonato Paulista na sede da Federação Paulista de Futebol (FPF).

O executivo também falou sobre a importância que Charles tem para o elenco paulista desde sua chegada, em julho do último ano, e quais seria os planos do Corinthians para o atleta, que possui contrato com a equipe do Parque São Jorge até dezembro de 2028. "É outro atleta que tem colaborado, tem ajudado, é bem verdade que ele ainda não conseguiu adquirir a sua titularidade. Mas é um atleta que temos a confiança nele e esperamos que ele possa crescer justamente com os seus companheiros", concluiu.