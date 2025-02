Pedro Raul mira Clássico-Rei e relembra gol diante do Fortaleza: "Que se repita"

No duelo em questão, válido pela Série A de 2022, o centroavante balançou as redes aos 41 minutos do 2º tempo para empatar o placar em 1 a 1

"Sonho, né? Falei com o Pedro (Henrique), ele fez um gol agora no Clássico-Rei e me disse um pouco sobre essa emoção. Clássico tem um gostinho a mais, o gol sempre fica marcado. É uma vontade minha e vou trabalhar para poder realizar", disse.

Novo camisa 9 do Ceará , o atacante Pedro Raul foi apresentado oficialmente pelo clube alvinegro na tarde desta terça-feira, 25, em Porangabuçu. Em entrevista coletiva, o jogador revelou o desejo de marcar um gol no Clássico-Rei, ressaltando a importância do confronto ante o maior rival, Fortaleza.

Além disso, o centroavante de 28 anos relembrou o tento assinalado pelo Goiás diante do time tricolor em 2022. No duelo em questão, válido pela Série A do Brasileirão, ele balançou as redes da Arena Castelão aos 41 minutos do 2º tempo para empatar o placar em 1 a 1.

"Sempre que a gente vinha jogar aqui via a festa da torcida e sempre falava: 'Deve ser muito maneiro viver isso'. Entrar no Castelão lotado deve ser algo fora de série [...] Em 2022, fiz um gol no Fortaleza. Bom, né? (risos) Que se repita", comentou o jogador.

Com um currículo recheado de grandes times, Pedro Raul viveu sua melhor fase no futebol justamente com a camisa do Goiás. Na equipe do Centro-Oeste, o atacante balançou as redes 26 vezes em 50 partidas, além de contribuir com duas assistências.