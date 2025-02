Ceará acerta empréstimo de Pedro Raul; atacante deve chegar a Fortaleza neste domingo

Com o sucesso das negociações, o jogador do Timão deverá desembarcar na Capital ainda neste fim de semana

Uma vez na capital cearense, o novo centroavante alvinegro realizará exames médicos e, após a bateria de exames, se juntará ao restante do elenco. Durante o empréstimo — válido até o fim desta temporada —, o salário do jogador será dividido entre os clubes, sendo o Ceará responsável por pagar R$ 380 mil e o Corinthians R$ 330 mil.

A espera pelo camisa 9 em Porangabuçu chegou ao fim. Após dias de negociação, o Ceará acertou, nessa sexta-feira, 21, o empréstimo do atacante Pedro Raul, do Corinthians. Com o desfecho das tratativas, o jogador deverá desembarcar em Fortaleza ainda neste domingo, 23. A informação é do repórter Horácio Neto, da Rádio O POVO CBN .

Após uma temporada apagada no Timão, Pedro Raul chega ao Vovô com o objetivo de obter maior minutagem em campo. No Corinthians desde o início de 2024, o gaúcho de 28 anos disputou 38 partidas e marcou apenas quatro gols, além de contribuir com uma assistência. Na equipe, ele é reserva de Yuri Alberto. Até o momento, neste recorte atual, atuou em seis embates e anotou um tento.

Sua melhor fase na carreira ocorreu em 2022, quando defendeu o Goiás e assinalou 26 gols em 50 jogos. O atacante soma passagens, ainda, por Atlético, Botafogo, Vasco e equipes do futebol mexicano, casos de Juarez e Toluca.



Agora, com Pedro Raul no plantel, a equipe comandada por Léo Condé passará a contar com nove opções no ataque. Sendo elas Aylon, Alejandro Martínez, Bruno Tubarão, Galeano, Guilherme, Pedro Henrique, Pedro Raul, João Victor e Fernandinho.