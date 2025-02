Ceará alinha acordo com o Corinthians e tem otimismo por acerto com Pedro Raul

Pedro Raul, atacante do Corinthians, é alvo do Ceará no mercado / Crédito: Rodrigo Coca/Agência Corinthians

O Ceará avançou nas negociações para contratar o atacante Pedro Raul, do Corinthians, por empréstimo até o fim desta temporada. Conforme apurou o Esportes O POVO, o Vovô alinhou um acordo verbal com a equipe paulista nos últimos dias e tem otimismo em relação à chegada do atleta. Ainda de acordo com a apuração, os clubes já acertaram bases salariais e agora as conversas do Alvinegro acontecem diretamente com o jogador e seu estafe. Anteriormente, o camisa 20 do Timão já havia sido sondado pelo time de Porangabuçu, e sinalizou negativamente. Todavia, na nova investida, mostrou mais flexibilidade para um possível acordo.

Com contrato junto ao Corinthians até o fim de 2028, o centroavante tinha o desejo de ser mais atualizado pelo clube na atual temporada. No entanto, a ideia da diretoria paulista é de negociá-lo, em definitivo ou por empréstimo, para abrir mais espaço na folha salarial. Ele foi comprado pelo Timão no início do ano passado por cerca de R$ 25 milhões após passagem apagada no Toluca, do México.