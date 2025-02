Ex-Ceará, Saulo Mineiro marca hat-trick em jogo da Champions League Asiática

Ex-Ceará, o atacante Saulo Mineiro anotou seus primeiros gols com a camisa do Shanghai Shenhua, na manhã desta terça-feira, 18. Atuando contra o Vissel Kobe-JAP, em partida válida pela Liga dos Campeões da Ásia, Saulo Mineiro abriu o placar logo aos dois minutos da partida e ampliou no fim do primeiro tempo. Já na segunda etapa, o atacante cobrou um pênalti para o clube chinês e consagrou seu primeiro hat-trick com a camisa do Shanghai.

Esta foi apenas a segunda partida de Saulo Mineiro pelo clube chinês. O jogador havia estreado no dia 12 de fevereiro, na derrota de 1 a 0 para o Yokohama Marinos, também em partida da Liga dos Campeões da Ásia.