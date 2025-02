Próximo rival do Ceará, Sergipe perdeu clássico e sofreu goleada nos últimos confrontos

Ceará e Sergipe pelas quartas de final da Copa do Nordeste / Crédito: Fábio Lima/ O POVO

Com estreia na Copa do Brasil 2025 nesta quarta-feira, 19, o Ceará vai enfrentar o Sergipe na primeira rodada da competição, às 20h, no Estádio Batistão, em Aracaju–SE. O time sergipano vive começo ruim de temporada, acumulando sequencia de dois jogos seguidos sem vitória, incluindo a derrota no Derby Sergipano contra o Confiança e a goleada de 4 a 0 sofrida contra o Lagarto, no estadual.

Retrospecto do Sergipe em 2025 Ocupando atualmente a sétima colocação no Campeonato Sergipano com 8 pontos, o Club Sportivo Sergipe teve péssimo inicio de temporada 2025, reunindo mais derrotas do que vitórias no estadual. Foram três derrotas, duas vitórias e dois empates na competição.

Dentre as derrotas sofridas na competição estadual, a mais marcante foi a deste domingo, 16, diante do Lagarto, em goleada de 4 a 0. O técnico Edmilson Santos, que comandou a equipe na partida, chegou a comentar no pós-jogo, que foi a pior atuação do time na temporada. Além do estadual, o Colorado Alvirubro vem sofrendo com sequência negativa, sendo eliminado na primeira fase da Pré-Copa do Nordeste, em derrota de 2 a 0 contra o ASA.

Confronto inédito na Copa do Brasil O Ceará e o Sergipe já são velhos conhecidos nos gramados, ao todo, as equipes se enfrentaram 17 vezes, com o Alvinegro levando ampla vantagem no retrospecto, com 13 vitórias diante do Alvirubro. Os dois times já haviam se enfrentado no Brasileirão, Série B e Copa do Nordeste, mas essa é a primeira vez do confronto na Copa do Brasil, registrando momento histórico na competição. Nos últimos seis anos as equipes se enfrentaram em três ocasiões — todas pela Copa do Nordeste — com a equipe cearense mantendo a sina positiva e saindo com o triunfo nos três embates.