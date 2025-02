Ceará não perde para o Sergipe há mais de vinte anos; veja histórico

Ceará e Sergipe se enfrentaram a última vez pela Copa do Nordeste de 2023 / Crédito: Felipe Santos / Ceará SC

O Ceará visita o Sergipe nesta quarta-feira, 19, no Estádio Batistão, em Aracaju–SE, pela 1ª rodada da Copa do Brasil de 2025, em busca da classificação. O Vovô ostenta retrospecto positivo contra o rival. Ao todo, as equipes se enfrentaram 17 vezes, com o Vovô tendo saído vitorioso em 13 oportunidades.

Contudo, apesar da ampla vantagem no confronto direto, este não é um duelo que acontece com frequência. Nos últimos seis anos as equipes se enfrentaram em três ocasiões — todas pela Copa do Nordeste — com a equipe cearense mantendo a sina positiva e saindo com o triunfo nos três embates.

Já o Vovô vem tendo um início de temporada totalmente oposto. Nos mesmos oito jogos disputados até aqui, o Alvinegro conquistou seis triunfos, tendo perdido uma única vez, na segunda partida da temporada, contra o Náutico, há quase um mês. MUDANÇA NO REGULAMENTO DA COPA DO BRASIL O primeiro confronto das equipes na Copa do Brasil marca uma mudança no regulamento. A partir de 2017, nas duas rodadas iniciais do torneio, as partidas passaram a ser realizadas em jogo único, com o mando de campo sendo do time pior colocado no ranking da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Em contrapartida, caso a partida terminasse empatada, a equipe visitante avançaria para a próxima fase. Para este ano, o mando de campo permanece sendo do time posicionado mais abaixo no ranking, contudo, em caso de empate, o clube que avançará para a fase seguinte será definido por meio de uma disputa de pênaltis.