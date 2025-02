Marllon destaca importância financeira da Copa do Brasil para o Ceará antes de estreia

O zagueiro concedeu entrevista coletiva antes do embarque do Vovô no aeroporto Pinto Martins, em Fortaleza

Antes de viajar para enfrentar o Sergipe, partida válida pela primeira fase da Copa do Brasil, que será realizada nesta quarta-feira, 19, no estádio Batistão, em Aracaju, o zagueiro Marllon, do Ceará, concedeu uma entrevista coletiva no momento do embarque do Vovô e destacou a importância de passar pelo desafio inicial da competição nacional, especialmente pelo lado financeiro. O defensor destacou ainda que vem trabalhando para melhorar fisicamente e taticamente.

"No cenário geral, você vê o quanto os clubes se qualificam para que possam passar da primeira, segunda ou terceira fase talvez. Para o Ceará não é diferente, até porque dá uma tranquilidade para os jogadores, para a diretoria, pelo lado financeiro e externamente então a gente vai tentar passar pelo máximo possível de fases", ressalta.