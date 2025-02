Ceará: Bruno Ferreira mira bicampeonato estadual e Série A "sem riscos" em 2025

Atual titular do gol do Ceará, Bruno Ferreira concedeu entrevista exclusiva ao Esportes O POVO na última sexta-feira, 14, em Porangabuçu. Na conversa, o camisa 94 do Vovô afirmou que o clube vai buscar o bicampeonato estadual neste ano e salientou a importância de jogar o Clássico-Rei com seriedade.

"Com certeza, tem que manter esse título. Ser campeão em cima do rival é melhor ainda [...] A gente sabe da importância dos clássicos, esse último jogo não tinha muita interferência na tabela, mas, para a torcida e para nós, é sempre muito bom ganhar. A gente entra com unhas e dentes", disse.