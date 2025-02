Após maratona de jogos, elenco do Ceará ganha folga e se reapresenta neste domingo, 16

Time alvinegro não realiza atividades no CT de Porangabuçu neste sábado, 15. Na quarta-feira, equipe encara o Sergipe em duelo da 1ª fase da Copa do Brasil

O elenco do Ceará ganhou um dia de folga na sua programação. Conforme alinhado com a comissão técnica e com a diretoria de futebol, os jogadores alvinegros receberam descanso neste sábado, 15, e se reapresentarão na manhã de domingo, 16.

Na atividade, o Vovô retomará sua preparação para o confronto ante o Sergipe, marcado para a próxima quarta-feira, 19. O duelo, disputado em Aracaju (SE), é válido pela primeira fase da Copa do Brasil 2025. Em caso de empate, a decisão será nos pênaltis.